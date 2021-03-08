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الرئيس العراقي: تنظيم داعش ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية بحق المرأة

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الرئيس العراقي: تنظيم داعش ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية بحق المرأة الرئيس العراقي: تنظيم داعش ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية بحق المرأة

مصراوي Masrawy

07:50 م الإثنين 08 مارس 2021

بغداد - (أ ش أ):
قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن المرأة العراقية حافظت على كيان الأسرة في ظروف بالغة التعقيد .. مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية بحق المرأة.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا على قانون الناجيات الايزيديات والتركمانيات والشبك، تحت قبة مجلس النواب، وفي اليوم العالمي للمرأة، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من النساء الناجيات من الإرهاب".
وأضاف صالح "نستذكر اليوم محنة الايزيديات والتركمانيات ومقاومتهن لداعش".. لافتا إلى أن "عيد المرأة هو عيد لكل المجتمع".

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