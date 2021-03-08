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استمرار الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية

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استمرار الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية استمرار الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية

مصراوي Masrawy

07:49 م الإثنين 08 مارس 2021

بيروت - (د ب أ)

استمرت الاحتجاجات وقطع الطرقات منذ صباح اليوم الاثنين، في العديد من المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت وفي جبل لبنان وشماله وجنوبه وشرقه بسبب تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع .

وفي جنوب لبنان أقدم عدد من المحتجين مساء اليوم الإثنين على قطع الطريق في شارع رياض الصلح في المدينة بإضرام النيران بمستوعبات النفايات.

وعمد محتجون آخرون إلى قطع الطريق أمام مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا بالإطارات المشتعلة.

في بلدة الشرحبيل شمالي شرق مدينة صيدا نفذ عدد من أهالي البلدة وقفة احتجاجية عند مدخل البلدة بالقرب من سوبرماركت الشرحبيل.

وفي مدينة البترون شمال لبنان تجمع عدد من المحتجين على أوتوستراد البترون وركنوا سياراتهم في وسط المسلكين وأقفلوهما.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان تجمع عدد من المحتجين في ساحة النور في المدينة.

واستمر قطع الطرقات في جبل لبنان في مدينة جبيل وفي منطقة جل الديب، والدورة، وزوق مصبح، وطالب المحتجون باستقالة النواب وإجراء انتخابات نيابية جديدة. وحمل بعض المحتجين صور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وطالبوا بحياد لبنان،كما طالبوا بأن يتمكنوا من تأمين لقمة العيش .

وفي العاصمة بيروت أقدم عدد من المحتجين مساء اليوم على إحراق الإطارات في ساحة الشهداء في وسط العاصمة، كما أقدم آخرون على قطع الطريق في منطقة كورنيش المزرعة بواسطة مستوعبات النفايات المشتعلة، فيما أقدم آخرون على قطع الطريق عند المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة.

وفي منطقة بعلبك شرق لبنان أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق الرئيسية في بلدة كفردبش بالإطارات المشتعلة.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية،وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى ارتفاع السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولار .

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