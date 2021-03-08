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تطعيم 221 مواطنًا بلقاح كورونا في الشرقية

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تطعيم 221 مواطنًا بلقاح كورونا في الشرقية تطعيم 221 مواطنًا بلقاح كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

07:31 م الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، أعمال تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا، وذلك في مكتب صحة ثان الزقازيق.

أوضح وكيل الوزارة أنه جرى تطعيم 221 مواطنًا بالجرعة الأولى من اللقاح، ذلك منذ بدء التطعيم يوم الخميس الماضي. بالإضافة إلى 2168 من الكوادر الكبية، سبق تطعيمهم في المستشفيات وأقسام العزل.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.​

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