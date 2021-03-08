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تركي آل الشيخ يعلق على اليوم العالمي للمرأة: تقديرها كل يوم

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مصراوي Masrawy

07:08 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام.

وغرّد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "المرأة تقديرها كل يوم ليس في يوم معين".

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

آل الشيخ

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مصراوي Masrawy

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