"الصعيدي": يجب حصر تحديات "برنامج التوطين" في حائل

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أكد أن ثقافة المجتمع لها دور كبير في تفعيله

أكد مدير فرع التجارة في حائل عضو لجنة التوطين بالمنطقة بدر الصعيدي، أنه سيتم حصر التحديات التي تواجه التوطين بالمنطقة ورصدها، ومن ثم عرضها على اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين لإيجاد الحلول لها.

وأكد "الصعيدي" أن ثقافة المجتمع لها دور كبير في تفعيل برنامج التوطين.

وأشار رجل الأعمال هاني عبدالعزيز الخليفي، إلى المعاناة مع مركز التدريب على رأس العمل، وكذلك دور الجامعات في التركيز على ثروات المنطقة في مخرجات التعليم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها "غرفة حائل" مع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين، لحصرأبرز تحديات برنامج التوطين التي تواجه أصحاب العمل ضمن دراسة وتفعيل آليات العمل بوثيقة التوطين بالمنطقة، ومهام التوطين ومسارات وممكنات برنامج التوطين والمشاريع الريادية والميدانية وقرارات التوطين.