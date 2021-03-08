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4 ضحايا في تصادم 3 سيارات على طريق "النفق - موسى"

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4 ضحايا في تصادم 3 سيارات على طريق "النفق - عيون موسى" 4 ضحايا في تصادم 3 سيارات على طريق "النفق - موسى"

مصراوي Masrawy

07:15 م الإثنين 08 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في تصادم 3 سيارات بينها سيارة إسعاف على طريق "النفق - موسى". وقد جرى نقل المصابين للمستشفى والمتوفي إلى مشرحة السويس.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بتصادم شاحنة محملة بأنابيب بلاستيكية بسيارة إسعاف وأخرى ربع نقل على طريق "النفق- عيون موسي" قرب المزار السياحي.

انتقلت قوة من قسم شرطة الجناين لمكان الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة إسعاف تتبع مرفق إسعاف جنوب سيناء كانت متوقفة يمين الطريق اصطدمت بها من الخلف الشاحنة، بسبب السرعة وعدم تقدير المسافات، ولحقت بهما سيارة ربع نقل يستقلها شخصين، اصطدمت بالشاحنة من الخلف.

وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بالدفع بـ 4 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل سائق الإسعاف والمسعف المصابين إلى مستشفى رأس سدر، والمصاب في السيارة الأخيرة إلى المستشفى الأميري في السويس، بينما توفي مرافقه في السيارة.​

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