بالصور.. مكتبة دمنهور وهيئة بلان يحتفلان باليوم العالمي للمرأة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مكتبة مصر العامة في دمنهور، بالتعاون والتنسيق مع هيئة بلان إنترناشيونال، وفرع المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، فعالية للاحتفال بالمرأة وتكريم عدد من سيدات المحافظة كنماذج ناجحة نظرًا لدورهن في مكافحة فيروس كورونا.

تضمنت الاحتفالية عقد ندوة توعية بقوانين العنف ضد المرأة وكيفية استفادة السيدات من هذه القوانين، ومعرضًا لمنتجات السيدات بالبحيرة.

كما استعرض كل من المهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة و أشرف موسى، مدير مكتب هيئة بلان إنترناشيونال بالبحيرة مجهودات المجلس ومنظمة بلان في نشر التوعية وتمكين الفتيات والسيدات بمحافظة البحيرة، وردًا على استفسارات المشاركين من خلال جلسة نقاش مفتوحة حول أسباب المشكلات التي تواجه الفتيات والسيدات وطرق مجابهتها.