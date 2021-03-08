محافظ الوادي الجديد يعتمد قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين ومايعادلها

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وجه الزملوط، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد عبر "فيسبوك"، التهنئة لجموع المعلمين، لافتًا لدعمه الدائم وتقديره لجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

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