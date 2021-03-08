أخبار عاجلة

مستشفى بالأردن: توقيف مسؤولين بسبب وفاة مصابين بكورونا بعد انقطاع الأكسجين -
أبحاث ستاندرد تشارترد تلحظ الثقة المتواصلة بالنمو خارج الأسواق المحلية بين الشركات الأوروبية والأمريكية -
وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية يقر بارتكاب أخطاء في استراتيجية التطعيم ضد كورونا -
شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات -
حائل.. أتربة مثارة ورياح نشطة تتواصل حتى 8 مساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ابتلع لسانه.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة في الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان

Print
ابتلع لسانه.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة في الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان ابتلع لسانه.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة في الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

06:04 م الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

توفي اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، 23 عامًا، اليوم الاثنين، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ قليل؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات"أمام نادي "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

اليوم.. دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​برلماني: مزاعم وأكاذيب "حقوق الإنسان" تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات الإصلاح

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

​​حقوق العامل والتواصل معه.. "المصريون بالخارج" يكشف فوائد مبادرة القوى العاملة "سجل نفسك"

شبكة عيون الإخبارية