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المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني : جونسون لم يشاهد مقابلة ميجان وهاري

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المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني : جونسون لم يشاهد مقابلة ميجان وهاري المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني : جونسون لم يشاهد مقابلة ميجان وهاري

مصراوي Masrawy

05:39 م الإثنين 08 مارس 2021

لندن - (د ب أ)

رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، التعليق على مزاعم دوقة ساسكس ميجان ماركل، بالعنصرية تجاه ابنها آرتشي، من قبل أحد أفراد الأسرة المالكة، مضيفا أن جونسون لم يشاهد المقابلة.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال المتحدث إن جونسون لم يشاهد مقابلة أوبرا وينفري التى بثت أمس الأحد في الولايات المتحدة .

وردا على سؤال حول ما إذا كان جونسون يتفق مع وجهة نظر حزب المعارضة بضرورة أخذ الادعاءات على محمل الجد، قال المتحدث: "إنها مسألة تخص القصر (قصر باكنجهام) لكن رئيس الوزراء لم يشاهد تلك المقابلات".

وقالت ميجان، ثنائية العرق، إن الأمير هاري واجه "مخاوف وعدة أحاديث" حول "مدى قتامة لون بشرة آرتشي عندما سيولد" قبل ولادة الصغير.

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