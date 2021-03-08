"الزاحمي" يشكر خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود للتعليم

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مع مرور عام على انطلاقة "التعليم عن بُعد"

رفع مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لمرور عام على انطلاقة التعليم "عن بُعد".

كما شكرهما، على الدعم اللامحدود للتعليم وتسهيل كل الإمكانات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

وأثنى بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان، لوزير التعليم ونائب الوزير ومساعده ولوكلاء وزارة التعليم، على جهودهم ومتابعتهم ودعمهم الكبير للتعليم عن بعد.

وقال، إن "التعليم عن بعد"، تجربة رائعة وأسلوب جديد للتعليم والتعلم، وحتى ينجح كنا وما زلنا نراهن على معلمين ومعلمات مبدعين مخلصين وطلاب وطالبات متفاعلين متشوقين إلى كل جديد وأسرة واعية مشاركة بفاعلية.

وأضاف، أن اليوم وبعد مرور عام على انطلاقة "التعليم عن بعد" نجني الكثير من التجارب ونسطر الكثير من التضحيات الملهمة والمبادرات الرائعة وقصص النجاح المبهرة سطرها منسوبو التعليم، بل وكل مواطن في هذا الوطن العظيم.

وأشار إلى أنه وبعد مرور عام على انطلاقة ملحمة "التعليم عن بعد" نقف شكراً وتقديراً واحتراماً للمعلمين والمعلمات الذين أبدعوا في أداء رسالتهم بطرق مختلفة وأساليب مبتكرة والشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب والطالبات على مشاركتهم ومساندتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتعلم أبنائهم وتحفيزهم.

وقدم الشكر والتقدير كذلك لقادة وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات على متابعتهم وقيادتهم المبدعة لعملية "التعليم عن بعد".

وأكد مدير تعليم القنفذة، أنه بعد مرور عام على انطلاقة "التعليم عن بعد"، نستشرف مستقبل مشرق لجيل مستقبل الوطن العظيم.