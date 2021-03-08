محافظ جنوب سيناء يدعو رئيس مجلس النواب لمراسم رفع العلم في طابا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، زيارة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب، وهنأ محافظ جنوب سيناء، المستشار حنفي الجبالي على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد في الدورة البرلمانية ٢٠٢١ – ٢٠٢٦، وفوزه بثقة النواب وتولي المسئولية.

ووجه المحافظ الدعوة لرئيس مجلس النواب لحضور مراسم رفع العلم بطابا، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع عشر من مارس الجاري.

وأهدى محافظ جنوب سيناء رئيس مجلس النواب درع المحافظة، وكتاب الله.