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محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ4 قرى

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محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ4 قرى محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ4 قرى

مصراوي Masrawy

05:40 م الإثنين 08 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لأربع قرى بمركزي كفر البطيخ والزرقا، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الإثنين مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومدير إدارة التخطيط العمراني.
وتضمنت المخططات التي جرى اعتمادها ثلاث قرى بمركز كفر البطيخ وهي الركابية وجمصة والكحيل، وكذا قرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا، إذ جاء ذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضحت المحافظ أنه جرى اعتماد المخططات التفصيلية طبقا للمخطط الإستراتيجي المعتمد للقرى والاشتراطات البنائية، على أن يجرى الالتزم بشبكة الطرق والمعايير التخطيطية والبنائية وعروض الشوارع.
وأكدت أن ما يجري بهذا الخصوص يأتي وفقاً لبنود الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء، والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل استصدار تراخيص البناء وفقا للقوانين المنظمة لذلك واتساقا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن إعداد المخطط التفصيلي جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

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