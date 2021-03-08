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لاعب كرة قدم يبتلع لسانه في مباراة بالعاشر من رمضان

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لاعب كرة قدم يبتلع لسانه في مباراة بالعاشر من رمضان لاعب كرة قدم يبتلع لسانه في مباراة بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

05:36 م الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل مستشفى "التأمين الصحي" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، عصر اليوم الاثنين، أحد لاعبي فريق كرة القدم بنادي "القنايات"؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريق أمام نادي "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وتجرى حاليًا محاولات إسعافه.

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