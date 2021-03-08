على مساحة 70 فداناً..محافظ الإسكندرية يناقش مشروع إنشاء مدينة المدابغ - صور

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الإسكندرية - محمد عامر

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة.

جاء الاجتماع للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.

وقال المحافظ أنه جاري تخصيص 70 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعي جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.

وأوضح الشريف أن محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات المعنية حريصين على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ "الروبيكى بالقاهرة" وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية.

وأشار الشريف، إلى أنه يجرى دراسة تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع، لافتاً أن صناعة المدابغ من أهم الصناعات التي تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولا يمكن الاضرار بها أو الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن المحافظة بها عدد 33 مدبغة حالياً.

حضر الإجتماع؛ اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وعصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، و محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء شركات المرافق، وممثلي عن وزارة الصناعة وجهاز شئون البيئة، ومسئولى وزارة الري والموارد المائية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.