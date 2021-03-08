حوار.. وكيل نقابة المهندسين يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل منظومة الربط الإلكتروني

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كشف أكد المهندس محمد عبد العظيم، مدير شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، وكيل النقابة العامة للمهندسين، في حواره مع "مصراوي" تفاصيل خطة الربط الإلكتروني بين فروعها على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص الحوار:

ما هو الجديد في ملف الرعاية الصحية لأعضاء النقابة؟

النقابة بها حوالي 800 ألف مهندس حيث إن مقومات التنمية بالدولة تقوم على المهندسين، منهم العاملين في المشروعات القومية، كما أن النقابة هي مستشار هندسي فني للدولة، ونجحت في تطبيق منظومة التحول الرقمي، إذ تم تطبيق ميكنة الرعاية الصحية للمهندسين، من خلال استخراج بطاقة رقمية للمهندس يتلقى من خلالها الرعاية الطبية، حيث إن هذه الخطوة هي خطوة جريئة وقوية من نقيب المهندسين المهندس هاني ضاحي، وبدأ بالفعل الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة العلاج للمهندسين أعضاء النقابة في شهر أغسطس 2020، ليبدأ تطبيقه فعليًا على أرض الواقع في يناير 2021.

جرى الاتفاق بالفعل مع مراكز تقديم الخدمة الطبية سواء مستشفيات أو مراكز أشعة وتحاليل عن طريق نظام الـ"portal"، إذ يتلقى العضو الخدمات هو وأفراد أسرته الأبناء أو حتى الوالدين، من مراكز الخدمات العلاجية دون الرجوع والذهاب للنقابة، وعن طريق تطبيق على الحاسب الآلي يمكن للمهندس معرفة رصيده لدى النقابة من الخدمات الطبية وغيرها، كما يمكن للمهندس الاشتراك عن طريق هذا التطبيق في الخدمات النقابية، ومستمر باب الاشتراك حتي يوم 31 مارس المقبل.

والبطاقة الطبية صالحة للاستخدام لمدة 5 أعوام بدون طباعة، وتٌفعل سنويًا من خلال تطبيق الموبايل، بدون الذهاب للنقابة، إضافة إلى أن التطبيق يتيح للمهندس الاشتراك لكل من العضوية، والرعاية الصحية، والدفع الإلكتروني، والحصول على الموافقات الطبية عن بعد وكذلك الاستفادة من الدليل الطبي المميكن وسهولة الوصول لأقرب جهة علاجية للمهندس بواسطة خريطة جوجل إضافة إلى خدمات متنوعة للمهندس ستفعل قريبا، كما تشتمل المنظومة الجديدة على بوابة إلكترونية لدى جهات العلاج تتيح للمهندس إصدار الموافقات الطبية لحظيًا، وبوابة إلكترونية تتيح المهندس إمكانية مراقبة أرصدته وموافقاته وإصدار الموافقات لحظيًا.

– هل هناك خطة لربط النقابة العامة والنقابات الفرعية؟

نقابة المهندسين تنفذ حاليًا مشروع ميكنة جميع الخدمات النقابية سواء الخدمات الاجتماعية أو الطبية أو تسجيل العضوية، ويجري مكينة جميع الخدمات بالنقابة، كما أن النقابة بصدد تطبيق نظام الـerp لتحقيق المكينة بالنقابة العامة الرئيسية وتحقيق التواصل الفعال الممكين مع النقابة الفرعية، وتحقيق الربط بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

النقابة تقوم بجهود كبيرة كمحاولة للاتصال بالمهندسين الذين لم تتوافر بياناتهم الصحيحة، وعليه جرى التنسيق مع الجهات العلاجية لتقديم الخدمة للمهندس وتابعيه باستخدام كارنيه 2020 مع إيصال الاشتراك لعام 2021 سواء إيصال ورقي أو إلكتروني مختوم، وفيما يخص الإجراءات والدورة المستندية لتأدية الخدمة داخل مبنى النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية لمن يريد الاشتراك خارج المنظومة الالكترونية، عليه التوجه لمقر المشروع الملحق بمبنى النقابة العامة لمراجعة البيانات والصور الشخصية للمهندس وتابعيه، وسداد قيمة الاشتراك "رعاية ونقابة" لعام 2021، وتسجيل بيانات استلام كارنيهات الرعاية على العنوان الذي يرغب فيه المهندس.

- ما هي خطة النقابة لتعظيم مواردها لتطوير خدماتها؟

النقابة فتحت حاليًا ملف الاستثمارات الخاصة بها، ودراسة كل ملف على حدة مع تشكيل لجان هندسية وفنية على أعلى مستوى لدراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات النقابة إذ أن النقابة بصدد إنشاء شركة استثمارات تضم كل مشروعات النقابة مثل مصنع في كفر ربيع بمحافظة المنوفية، مصنع المكرونة في الإسماعيلية، وإقامة مستشفى في منطقة "بدر" وقطعة أرض فضاء في منطقة "سيتي ستار"، وفي القريب العاجل ستخرج جميع هذه الدراسات للنور لتنفيذها بهدف تحسين موارد النقابة.

بالنسبة لآخر التطورات في مشروع مصنع المكرونة فإن مجموعة العمل أوصت بإعادة تأهيل خطي الإنتاج بعد الملاحظات الفنية، بواسطة شركة سويسرية، وإجراء صيانة شاملة لمعدات المصنع ومبنى المصنع، وإصلاح الأجهزة المساعدة، وإدخال الغاز الطبيعي، وشراء ماكينة تعبئة وتغليف، بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب متخصص في دراسات الجدوى، لدراسة السوق للاستقرار على الإنتاج.