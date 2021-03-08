صور.. محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر

مصراوي Masrawy
05:02 م الإثنين 08 مارس 2021
الفيوم – حسين فتحى:
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير مستشفى الصدر.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذي يتضمن تطوير الدور الأول والثاني وسكن الأطباء، حيث تم تجهيز 134 سريراً، منها 24 سريراً للعناية المركزة.
وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافرة بالمستشفى.
وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.
ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.
وشدد المحافظ، على رئيس حي شرق برفع جميع الأكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديلة لهم، بالإضافة الى توفير ووضع عدد 2 صندوق قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة