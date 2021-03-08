صور.. محافظ الفيوم يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير مستشفى الصدر.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذي يتضمن تطوير الدور الأول والثاني وسكن الأطباء، حيث تم تجهيز 134 سريراً، منها 24 سريراً للعناية المركزة.

وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافرة بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كافة الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنباً إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.

وشدد المحافظ، على رئيس حي شرق برفع جميع الأكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديلة لهم، بالإضافة الى توفير ووضع عدد 2 صندوق قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة