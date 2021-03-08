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إدراج أسماء 3 آلاف شخص سقطوا من "سيستم" مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد

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إدراج أسماء 3 آلاف شخص سقطوا من "سيستم" مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد إدراج أسماء 3 آلاف شخص سقطوا من "سيستم" مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد

مصراوي Masrawy

05:01 م الإثنين 08 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الكتلة البرلمانية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن نجاح جهودها في إدراج 3 آلاف اسم من المتقدمين بمشروع الإسكان الاجتماعي - المرحلة الثالثة - سقطت بياناتهم من النظام "السيستم" وذلك في مدة أقصاها 45 يوم.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماعها مع ممثل المحافظة، وبنك التعمير والإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعي، لمناقشة آلية التعامل المستقبلية على المشاكل التي سبق أن طرحها نواب المحافظة فيما يخص المرحلة الثالثة للمشروع.

وأكدت على أنه ستقوم محافظة بورسعيد بإرسال خطابات للصندوق تتضمن بيانات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط نتيجة لفرز بنك التعمير والإسكان، كما يجري عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لحل مشكلة المقدمات بحضور جميع الجهات المعنية.

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