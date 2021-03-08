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في يوم المرأة.. شاب ينتحر في المنصورة لرفض والده زواجه من حبيبته

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في يوم المرأة.. شاب ينتحر في المنصورة لرفض والده زواجه من حبيبته في يوم المرأة.. شاب ينتحر في المنصورة لرفض والده زواجه من حبيبته

مصراوي Masrawy

04:43 م الإثنين 08 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

أقدم شاب يقرية بلجاي، التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، على الانتحار بتناول الحبة القاتلة وذلك بعد رفض والده زواجه من فتاة كان يحبها لعدم قدرته ماديًا.

كان اللواء رأفت الفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول"صبح.ا.ص.و"،٢٤ عامًا، عامل، مقيم قرية بلجاي التابعة للمركز مصابا بحالة إعياء وقيء وفارق الحياة عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمد زين العابدين الحلواني، إلى مكان البلاغ وبسؤال والده، قرر أنه أقدم على ذلك لرغبته في إتمام زواجه من فتاة كان يحبها، ورفضت ذلك لحين تدبر احتياجاته فقام بتناول قرص يستخدم فى حفظ الغلال ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٨٢ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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