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قائد الجيش اللبناني: الأزمة السياسية تنعكس سلبا على الاقتصاد ولن نسمح بالمساس بالاستقرار

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قائد الجيش اللبناني: الأزمة السياسية تنعكس سلبا على الاقتصاد ولن نسمح بالمساس بالاستقرار قائد الجيش اللبناني: الأزمة السياسية تنعكس سلبا على الاقتصاد ولن نسمح بالمساس بالاستقرار

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 08 مارس 2021

بيروت - (أ ش أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان سببه الوضع السياسي المتأزم، والذي ينعكس سلبا على جميع الأصعدة، لا سيما الجانب الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والجوع بين اللبنانيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قائد الجيش اللبناني مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في القوات المسلحة اللبنانية، في حضور أعضاء المجلس العسكري اللبناني.

وقال العماد عون إن العسكريين يعانون ذات المعاناة التي يكابدها اللبنانيون، متوجها بالسؤال إلى المسئولين السياسيين اللبنانيين، قائلا "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".

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