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فرنسا: مسيرة داعمة لناشطة حقوقية إيرانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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فرنسا: مسيرة داعمة لناشطة حقوقية إيرانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة فرنسا: مسيرة داعمة لناشطة حقوقية إيرانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

مصراوي Masrawy

04:25 م الإثنين 08 مارس 2021

باريس- (أ ش أ):

نظم ناشطون حقوقيون مسيرة داعمة للناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة ياسمين أرياني بالقرب من السفارة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أن منظمة العفو الدولية نظمت المسيرة التي تظهر الدعم أيضًا لكافة الناشطين الحقوقين في إيران.

وأضافت أن آرياني ووالدتها كانتا توزعان الورود على السيدات غير المرتديات للحجاب في إحدى محطات المترو بالعاصمة الإيرانية "طهران" في اليوم العالمي للمرأة في عام 2019، حيث تم القبض عليهما بتهمة نشر وتسهيل الفساد والدعارة وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 16 عامًا، إلا أنه تم تخفيف العقوبة لاحقًا.

يُذكر أن العشرات من النساء الإيرانيات قد احتجزن خلال السنوات الماضية بسبب احتجاجهم على إلزامية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بإيران، حيث تخضع العديد من الناشطات الحقوقيات في السجون الإيرانية حاليًا.

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