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زعيم الأغلبية الديمقراطية بالنواب الأمريكي: نتعهد بهزيمة كورونا لإعادة فتح الاقتصاد

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زعيم الأغلبية الديمقراطية بالنواب الأمريكي: نتعهد بهزيمة كورونا لإعادة فتح الاقتصاد زعيم الأغلبية الديمقراطية بالنواب الأمريكي: نتعهد بهزيمة كورونا لإعادة فتح الاقتصاد

مصراوي Masrawy

04:21 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن- (أ ش أ):

قال ستيني هوير زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين يتعهدون باتخاذ الإجراء المطلوب من أجل هزيمة جائحة كورونا وتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأمريكي حتى تتم إعادة فتح الاقتصاد بسلامة وبصورة كاملة.

وأضاف هوير ، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن المجلس سيدرس غدا الثلاثاء النسخة المعدلة من قبل مجلس الشيوخ حول خطة انقاذ الاقتصاد الأمريكي حتى يتسنى إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

ويأتي هذا في إطار استعداد النواب الديمقراطيين للتصويت الثلاثاء على خطة الانقاذ البالغة 9ر1 تريليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي بعد أن تم تمريره بمجلس الشيوخ يوم السبت الماضي منهيا جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 24 ساعة.

ومن المقرر، بعد دراسته بمجلس النواب، أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه، ليكون أول انتصار تشريعي للحزب الديمقراطي منذ أن تقلد الأغلبية في الكونجرس بمجلسيه، النواب والشيوخ ، بالإضافة لتولي الرئاسة بالبيت الأبيض.

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