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11 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي يدعون مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

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11 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي يدعون مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة 11 عضوا من ملتقى الحوار السياسي الليبي يدعون مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

مصراوي Masrawy

04:15 م الإثنين 08 مارس 2021

سرت- (أ ش أ(:

دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النواب إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي.

وقال الأعضاء- في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، نقلتها بوابة (الوسط) الليبية: "وأنتم تجتمعون للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنیة، نعلن عن رغبتنا وتأكیدنا على أهمیة أن یتم اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة عبر البرلمان اللیبي ولا تضطر بعثة الأمم المتحدة إلى إحالتها مرة أخرى للجنة الحوار للمناقشة".

وأضافوا "إننا نعتبر أن الجسم الرئاسي ورئیس یستمدون وجودهم من خارطة الطریق التي تعُّد أساس التسویة السیاسیة، وإن خارطة الطریق هي الأساس الذي ارتكز علیه حوارنا برعایة أممیة، وهي الضمان الوحید لإتمام الاستحقاق الانتخابي في دیسمبر المقبل، نأمل منكم التأكید على ذلك للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي".

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب الليبي، قد بدأت، في وقت سابق اليوم، بمدينة سرت؛ للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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