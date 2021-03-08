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بعد فوزه برئاسة "دينية الشيوخ".. يوسف عامر: صناعة الحضارة فريضة إسلامية

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بعد فوزه برئاسة "دينية الشيوخ".. يوسف عامر: صناعة الحضارة فريضة إسلامية بعد فوزه برئاسة "دينية الشيوخ".. يوسف عامر: صناعة الحضارة فريضة إسلامية

مصراوي Masrawy

04:44 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إنه إذا كان للدين أركان وثوابت فلابد من الإيمان بها؛ فإن هناك أهدافًا أو مقاصد عليا جاء من أجل إقامتها وإشاعتها في نفوس العالمين، ولعل من أهم هذه الأهداف والمقاصد الجليلة "صناعة الحضارة".

وأضاف عامر أن صناعة الحضارة فريضة إسلامية ومرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين، عقب فوزه بمنصب رئيس لجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بأن من يطالع التاريخ يجد نماذج مشرقة في كل جانب من هذه الجوانب، وما علينا إلا أن ننفض غبار التاريخ عنها لنقدمها مضيئة مشرقة كما كانت؛ لنبني على ما أسسه السابقون ونحيي ما شيدوه، ومن خلال كل ذلك نستطيع أن نصنع نماذج جديدة ولا نقف عند مجرد النظر إلى الماضي وحسب.

وأوضح عامر أن الحضارة ترتكز على عدد من الأسس؛ أهمها: عبادة الخالق، وعمارة الأرض، وتربية النفس والوجدان.

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