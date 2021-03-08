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أقامت احتفالاً لمنسوبات الأمانة العامة للمنظمة بمناسبة يوم المرأة العالمي

‬أقام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين احتفالاً ضمّ منسوبات الأمانة العامة للمنظمة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي احتفلت به المنظمة في مقرها بجدة، تحت شعار: "المرأة في دور القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم Covid-19".

وقال الأمين العام: إن المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الدول الأعضاء التي أكدت أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد والتنمية، حيث تحظى المرأة باهتمام كبير، لافتاً إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة، مشدداً أيضاً على رؤية السعودية 2030، التي وضعت مع برنامج التحول الوطني 2020 مسألة تمكين المرأة ضمن أهم أولوياتها. وتوجه الأمين العام بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، دولة المقر متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية، وصاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على دعمهما الكبير للمنظمة.

وشدد "العثيمين" على أن حراك المنظمة في هذا المجال يستمد قوته وفاعليته من دعم الدول الأعضاء وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تبنت خططاً ونفذت مبادرات واستراتيجيات تنهض بالمرأة السعودية بشكل كبير من خلال تبوؤها للمناصب القيادية وارتفاع معدلات التعليم والعمل.