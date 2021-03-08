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أمين تبوك يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ميدانياً

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خلال جولته على المنشآت التجارية لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة

أمين تبوك يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ميدانياً

شدد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، لوقايتهم من انتشار المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمولات المفتوحة والمغلقة في جميع مدن ومحافظات المنطقة ومتابعتها أولاً بأول، وذلك لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد استئناف عمل البعض منها يوم أمس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المولات التجارية والأسواق بمدينة تبوك لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الأهالي وجميع من يقيم على أرض المملكة.

وأشار المهندس "آل محفوظ" إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية وذلك بهدف تكثيف الجولات الرقابية على المولات التجارية والمنشآت التجارية والغذائية وأسواق النفع العام لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد - 19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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