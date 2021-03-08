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صور.. 21 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة في البحيرة

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صور.. 21 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة في البحيرة صور.. 21 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:28 م الإثنين 08 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، اصطفاف 19 سيارة قلاب حمولة 5 طن، و 2 سيارة بدال بقيمة إجمالية 12 مليون، ضمن المعدات الجديدة الخاصة بدعم منظومة النظافة ومواجهة الأزمات.

وأوضح محافظ البحيرة أن معدات النظافة الجديدة ستعمل على تدعيم القرى المحرومة بالوحدات المحلية، وروعي أن تكون ٥ طن لقدرتها للوصول للمناطق والشوارع الضيقة كما وجه بضرورة اختيار أكفأ العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبهم التدريب الأمثل،وكذلك عمل الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار تشغيلها دون تعطل، مع سرعة تسليمها للوحدات المحلية لتدخل الخدمة فورًا.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين جرى دعم منظومة النظافة بأكثر من 100 معدة جديدة بتكلفة تتجاوز 170 مليون جنيه.

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