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انتشال جثة ثالث ضحايا تصادم مركبي صيد في بحيرة المنزلة

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انتشال جثة ثالث ضحايا تصادم مركبي صيد في بحيرة المنزلة انتشال جثة ثالث ضحايا تصادم مركبي صيد في بحيرة المنزلة

مصراوي Masrawy

04:08 م الإثنين 08 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

انتشلت فرق البحث والإنقاذ النهري، في مديريتي أمن الدقهلية وبورسعيد جثة صياد، ليرتفع عدد ضحايا اصطدام مركبي صيد داخل بحيرة المنزلة إلى 3 أشخاص، و5 صيادين آخرين مصابين بإصابات مختلفة.

كان اللواء رأفت الفقي،مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول جثتي "محمد أحمد علي حسن ، 43 عاما صياد، ومحمد محمد سامي إبراهيم، 40 عاما صياد.

تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة "حسن عبد النبى القرعة" شاب بالعقد الثاني من العمر، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

وأصيب في الحادث أحمد عبد الله العاصي، 14 عاما صياد ، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، و السيد علي السيد علي الصالحي 34 عاما صياد، وهاني السيد عباس عبده، 43 عاما صياد، بكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وجرى تحويلهم إلى مستشفى المنزلة العام، ومصطفي عبد الله زغلول، 33 عاما صياد، مصابا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشريف المنسي الحماحمي، 31 عاما صیاد، مصابا بكدمات وكسور بالوجه، وتم تحويله من مستشفى المنزلة العام إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وجميعهم يقيمون بندر المطرية.

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