تدخل لفض مشاجرة.. إصابة طالب بطعنتين فى الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب طالب عقب عودته من المدرسة، بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، إثر محاولته التدخل لفض مشاجرة بين طالبين ما دفعهم للاعتداء عليه.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى شبراهور العام، باستقبال "محمد.أ.م "، ١٦ عاما-طالب، بمدرسة شبراهور الثانوية مصابًا بجرح قطعي أسفل الصدر وآخر أسفل البطن.

انتقال ضباط المباحث بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المجني عليه قرر أنه بعد خروجه من المدرسة وسيره على شاطئ المصرف تلاحظ له وقوع مشادة ومشاجرة بين "مصباح.و.ب"،١٦ عاما - طالب، و"معاذ.ص.ع."،١٣ عاما - طالب، ويقيمان بالقرية فحاول فضها.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط "مطواة" بحيازة الثاني، وحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٤٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.