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جرار زراعي يدهس رضيعًا أمام منزله فى الدقهلية

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جرار زراعي يدهس رضيعًا أمام منزله فى الدقهلية جرار زراعي يدهس رضيعًا أمام منزله فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:35 م الإثنين 08 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

لقي طفل عمره عامين مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية البرامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطار من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية "البلامون" دائرة المركز اصطدام جرار زراعي بطفل ووفاته.

وانتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد عمرو بكر، رئيس المباحث، لمكان البلاغ بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "محمد حمودة محمد حمودة" أمام منزل أسرته بالقرية، اصطدم به جرار زراعي (بدون لوحات معدنية) حال رجوعه للخلف ما أدى إلى وفاته، ونقل جثمانه إلى منزل ذويه.

وبسؤال جد الطفل لوالده المدعو "محمد حمودة محمد مصطفى" ٤٦ عاما ، عامل ، ومقيم بذات القرية أكد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

جرى ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين ، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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