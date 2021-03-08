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2.5 مليون جنيه حصيلة غرامات حملات الإزالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

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2.5 مليون جنيه حصيلة غرامات حملات الإزالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية 2.5 مليون جنيه حصيلة غرامات حملات الإزالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:26 م الإثنين 08 مارس 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن حصيلة حملاتها التي شنتها على مدار 6 أشهر لإزالة التعديات والمخالفات على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي بلغ إجمالي قيمتها قيمة الغرامات المتحصلة منها 2 مليون و320 ألف جنيه.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، تلك الحملات المنفذة على مستوى الأحياء قد تمكنت من التحفظ على 25 ألف حالة إشغال طريق، و130 طائرة ورقية، والتحفظ على 176 عربات الطعام، والتعامل مع 2000 حالة كلاب ضالة، وضبط 477 حالة مكبرات صوت.

وجرى وغلق 262 سنتر تعليمي، و475 محل مخالف، و289 مقهى، وتوجيه 295 إنذار للمقاهي والتحفظ على 19 ألف حالة إشغال من المقاهي.

كما جرى تنفيذ 165 قرار إزالة، وتنفيذ 416 قرار إزالة فورية. وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة حوالي 720 ألف جنيه.

وشملت حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2021 على مستوى الأحياء، إجمالي عدد 6009 محضر للأفراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات، و586 محضر للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، وبلغ إجمالي الغرامات المتحصلة من تلك المحاضر مليون و600 ألف جنيه.

وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد، قد جرى فض 125 سوقا مخالفا، و78 حفل زفاف وعزاء.

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