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تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

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تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

مصراوي Masrawy

03:01 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة ويوافق الثامن من مارس كل عام، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن شهر مارس هو شهر المرأة المصرية بحق ففي يوم 16 مارس من كل عام تحتفل الدولة "بيوم المرأة المصرية" احتفاءً بنضالها على مر التاريخ وهو اليوم الذي سقطت فيه أول شهيدة مشاركة في ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال عام 1919، وذكرى تأسيس أول اتحاد نسائي في 1923، وفي 16 مارس من عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح، وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها ، كما يحمل شهر مارس الاحتفال بعيد الأم.

وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية كانت دومًا نموذجًا مشرفًا وكانت ولا تزال تحمل بين جنباتها نموذجًا فريدًا يسهم في مسيرة العمل الوطني والإنساني وكانت على مدار التاريخ شاهدًا وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم كما ساهمت مساهمة فاعلة فى الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود وقد ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة في الشجاعة والصبر وقدمت أغلى ما لديها زوجًا وابنًا وأخًا فداءً لهذا الوطن العظيم.

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