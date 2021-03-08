محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الاثنين، للمرأة المصرية عامة وفي بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد المحافظ، في بيان رسمي له، على الدور الرئيسي والهام للمرأة في الحياة والمجتمع كونها الأم والأخت والابنة، مشيرًا إلى أنها هي التي يقع على عاتقها نصف مسئولية المجتمع.

وأضاف:"نثمن جهود المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة فهي رمز العطاء والتضحية من أجل المجتمع"، مشيدًا بالنماذج الناجحة والمشرفة للمرأة في المجتمع.