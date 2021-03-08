سوريا: إصابة الرئيس الأسد وزوجته بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الاثنين إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-١٩، وهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة حسبما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا).

قالت رئاسة الجمهورية السورية على الفيسبوك: بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد – 19، أجرى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.