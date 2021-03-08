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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبو طويلة في الشيخ زويد

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قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبو طويلة في الشيخ زويد قافلة طبية مجانية لأهالي قرية أبو طويلة في الشيخ زويد

مصراوي Masrawy

02:36 م الإثنين 08 مارس 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال عمر محمد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن قافلة الهلال الأحمر المصري نفذت حملة طبية مجانية في مدينة الشيخ زويد ضمن برنامج تقديم الخدمات الطبية المتنقلة لمواجهة انتشار المستجد.

وأضاف مدير الهلال الأحمر، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجانا لمواطني قرية أبو طويلة والتجمعات التابعة للقرية.

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 452 مواطنًا في تخصصات طبية شملت "الأطفال والعظام والباطنة والنساء والجراحة العامة" كما جرى صرف العلاج مجانًا، وإجراء 102 تحليل طبي مجاني و51 حالة أمراض مزمنة وصحة المراة 62 حالة.

جاءت القافلة تحت إشراف مديرية الصحة بشمال سيناء برئاسة الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة الشيخ زويد.

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