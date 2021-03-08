صور.. سفراء 26 دولة حول العالم في ضيافة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ اليوم ، وفد من سفراء ٢٦ دولة حول العالم، وذلك ضمن برنامجهم السياحي بمدينة شرم الشيخ.

كان في استقبال السفراء القمص فيلوباتير، والقس جون، القس يؤانس من كهنة كاتدرائية السمائيين، ورافقهم خلال الزيارة ماجد أحمد، مرشد سياحي.

رحب كهنة كاتدرائية السمائيين، بالوفد باسم البابا تواضروس الثاني، والأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء.

وأشاد وفد السفراء بجمال وتصميم كاتدرائية السمائيين، وعلاقة الكنيسة بكافة مواطني مدينة شرم الشيخ وزائريها.

ضم الوفد عددَا من سفراء ونواب سفراء وملحقين الدفاع والمستشارين السياسيين للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات بمدينة شرم الشيخ.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استقبل الوفد خلال زيارتهم للمقاصد السياحية، والقوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

أقام محافظ جنوب سيناء لهم مأدبة عشاء بإحدى المنتجعات السياحية احتفالًا بهم، بحضور كلًا من اللواء سامر كمال، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، و الجنرال ايفان ويليامز، قائد القوة متعددة الجنسيات، و برادلي لينش، ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة

ورحب المحافظ بالضيوف على أرض مدينة شرم الشيخ، معربًا عن أمنياته بالاستمتاع بالمقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ لهم الدعوة لحضور مراسم رفع العلم بمدينة طابا يوم الخميس الموافق 18 مارس الجاري، بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة " الذكرى 32 لاسترداد طابا".