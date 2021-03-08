بعد عام من غلقه.. فتح الممشى السياحي في رأس البر - (صور)

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان للمواطنين والزوار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم التي أجرتها الوحدة، للأجزاء المتأثرة بفعل سوء الأحوال الجوية والنوات.

أضاف رئيس المدينة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه جرى رفع كفاءة جميع مناطق المدينة، وعمل الصيانات الدورية اللازمة لها، استعدادا للموسم الصيفي.

وجرى غلق ممشى اللسان منذ عام، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وامتد الغلق بسبب أعمال الصيانة.