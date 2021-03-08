"ست بـ100 راجل".. حكاية "ليلى" أشهر صنايعي إصلاح أجهزة منزلية في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

من رحم المحنة تولد المنحة.. هكذا فكرت السيدة "ليلى" حين ضاقت بها السبل وتقطعت بها الأسباب، لتسعى وراء الرزق الحلال وتغني نفسها عن سؤال الغير، لتمتهن إصلاح الأجهزة الكهربائية.

"مصراوي" التقى ليلى السيد سالم، المقيمة بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، للحديث حول تجربتها في العمل في إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية وما واجهته من صعوبات في سبيل نجاحها في عملها.

"جوزي وأمي كانوا بيلقفوني لبعض وحسيت إني لازم أشتغل واعتمد على نفسي".. تحكي السيدة ليلى عن بداية تجربتها، مؤكدة أن زوجها كان يعاني من ضيق ذات اليد، وما كان يجعلها يعتدي عليها كثيرًا ويدفعها للذهاب إلى منزل أهلها، إلا أن والدتها كانت أيضًا تلح عليها في العودة إلى منزل الزوجية، فشعرت أنها لابد لها أن تعتمد على ذاتها.

وعن بدايتها في المهنة تقول ليلى: "في البداية فكرت في امتهان السباكة إلا أن الأدوات اللازمة للعمل لم تكن متوفرة لدي، وغالية الثمن، وكنت حينها أصلح الأجهزة المنزلية في منزلي منذ 10 سنوات، وبدأت في توسيع نشاطي".

وتابعت ليلى: "بدأت بشراء قطع الغسالات وإعادة تجميعها وبيعها للأهالي وكذلك الخلاطات المنزلية، ولا تزال تلك الأجهزة بفضل الله تعمل في المنازل حتى الىن منذ 10 سنوات".

وأضافت السيدة ليلى: "الحمد لله رب العالمين شغلي بدأ ينال إعجاب الكثير من الأهالي وعملت في أكثر من مركز في بني سويف".

واختتمت السيدة ليلى حديثها لمصراو قائلة: "ك يوم يقول المؤذن 5 مرات الله أكبر وحي على الصلاة وحي على الفلاح، الجميع يعلم الطريق السليم ولكن البعض ربما يمشي في الطريق الخطأ والحرام، لكن الطريق الحلال لا تحتاج إلا إلى السعي وطلب العون من الله سبحانه وتعالى".