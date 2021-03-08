وصول 177 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، إذ تواجدت 27 سفينة تحمل بضائع وسلع استراتيجية.

صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، وأشار إلى وصول 177 ألف طن بضائع استراتيجية تشمل قمح ومواد بترولية من الخارج.

وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى دخول وخروج 9 آلاف و977 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن تداول 1,510 حاوية واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.