صور.. دعم "إسعاف المنيا" بـ12 سيارة.. والمحافظ يكرم العاملين المتميزين

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المنيا - محمد النادي:

كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من العاملين المتميزين بهيئة إسعاف المنيا، تقديرًا لهم على ما يبذلونه من مجهودات في القطاع الصحي وبخاصة التصدي لجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف والدكتور أحمد سيف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية والدكتور شريف مكين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية ودكتور شريف مدحت مدير إسعاف المنيا.

تفقد المحافظ، 12 سيارة إسعاف جديدة، تم دعم أسطول سيارات هيئة الإسعاف بالمنيا بها ، منها 4 سيارات مجهزة بأحدث تجهيزات العناية المركزة ، ليصل بذلك عدد سيارات أسطول هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا إلى 112 سيارة مجهزة، وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة لأهالي المنيا.