صور.. حديقة جديدة لخلق متنفس حضاري في "بولاق" بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء العمل بإنشاء حديقة بجوار الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق وذلك عن طريق إعداد وتسوية الأرض وزراعتها بالأشجار المثمرة بمعرفة العاملين بالوحدة المحلية لقرى شرق بولاق والمشاركة المجتمعية بالقرية.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن عملية التطوير تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لخلق متنفس حضارى للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وعلى صعيد آخر، أشار الطماوي، إلى إعادة حفر الجور للأشجار المنزرعة على جانب الطريق العام بمدخل الشركة 55 والشركة ١٧ بواسطة العاملين بالوحدة المحلية لقرى الشركة تحت إشراف محمد عبدالتواب عبدالناصح رئيس القرية.

وأكد رئيس مركز الخارجة على تنفيذ حملة نظافة بأحياء الخارجة تضمنت إزالة المخلفات الملقاة على جانب الطريق بالاستعانة بمعدات وسيارات رفع القمامة وعمال النظافة، مؤكدا استمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقاً للأولويات وأجندة العمل وذلك فى إطار الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات لسائر السكان.