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أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية

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أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:52 م الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح أبو حماد بالشرقية، تجديد حبس طبيبة بيطرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة مُسن أثناء تنفيذ حكم قضائي بضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم، والدة الطبيبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "محمود.م.أ.ح" 65 عامًا، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية "الشيخ جبيل" بأبو حماد؛ أثناء توجه مأمورية لتنفيذ الحكم في القضية رقم 1325 مستأنف بلبيس لسنة 2019، بتسليم وضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم لوالدتهم، وذلك بعد صدور حكم لصالحها بعد وفاة ابنتها، فيما تتراوح أعمار الأطفال ما بين 5 و11 عامًا.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تنفيذ الحكم امتنع الجد عن تسليم الأطفال، فيما حدثت مشادة بين نجله وزوجته، وبعدها سقط الجد مغشيًا عليه، وبتوقيع الكشف الطبي أفاد مفتش الصحة بوفاته دون وجود شبهة جنائية.

واتهم نجل المتوفى خالة الأطفال، طبيبة بيطرية كانت رفقة جدتهم لتنفيذ حكم ضم حضانة أبناء شقيقتها، بالتسبب في وفاة والده، بزع دفعها له ليسقط أرضًا، فيما جرى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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