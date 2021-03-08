صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، "جريج لويس"، سفير دولة نيوزيلندا بمصر، في إطار اللقاءات والجهود المستمرة لمحافظ جنوب سيناء بالسفراء والوفود السياحية والإعلامية للتنشيط السياحي.

تناول اللقاء العلاقات بين مصر ونيوزيلندا في كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة في المجال السياحي.

وأعرب سفير دولة نيوزيلندا بمصر، عن حبه وشغفه الشديد لمصر عامة والمناطق السياحية بجنوب سيناء شرم الشيخ، ودهب، ونويبع وطابا، وكاترين.

وقال سفير دولة نيوزيلندا، إنه اعتاد زيارة مصر خلال عامي 2011 و2012، ولم يكن يصدق المقولة التي تردد عن مصر "اللي يشرب من مية النيل يرجع لها مرة أخرى"، وأنه بالفعل عاد لمصر ليس زائرًا وإنما سفيرًا لدولة نيوزيلندا منذ عامين.

وأكد أنه من عشاق رياضة الغوص ويمارسها بمدينة دهب، ويأتي إلى شرم الشيخ باستمرارً، وأبدى إعجابه الشديد بما طرأ على المدينة من تغيرات وتطوير، وإضافة مقاصد سياحية جديدة بها مثل مسجد الصحابة، وكاتدرائية السمائين، وكافة المقاصد الذي زارها ضمن السفراء المشاركين في القوات متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

من جانبه رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسفير دولة نيوزيلندا في جنوب سيناء، ووجه له الدعوة لحضور مراسم رفع العلم بطابا في الذكرى 32 لعودتها إلى مصر بالمفاوضات.

وقدم المحافظ شرحًا تفصيليًا لمقومات محافظة جنوب سيناء السياحية، وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي بها، بالإضافة لمدينة دهب ونويبع وطابا وكاترين، مؤكدًا أن كافة المدن تنعم بالأمن والأمان.

وأشار المحافظ للجهود المبذولة والتنمية التي لم تتوقف بجميع مدن المحافظة، والمشروعات العامة الكبرى مثل تطوير طريق شرم الجديد، وجامعة الملك سلمان، مضمار الهجن العالمي، الذي يسهم في تطوير السياحة العربية والأوربية، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين التى تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة.

وأوضح المحافظ أن مدينة سانت كاترين تعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، لذا نسعى لتنفيذ مشروع التجلي الأعظم يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ بالسفير درع محافظة جنوب سيناء، وإحدى الهدايا التي تظهر حضارة مصر الفرعونية القديمة.