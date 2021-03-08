إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية لمواجهة كورونا

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الإسكندرية - محمد عامر:

شنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق حي أول المنتزه، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الحملة الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وشريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، وباهى الفحام، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية، وعدد من قيادات من حي أول المنتزه .

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن الحملة تمكنت من غلق ثلاث مراكز للدروس الخصوصية خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات كبيرة في المراكز المخصصة للدروس الخصوصية.

ولفت سعد إلى أنه تم تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سنتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية الثمان.

وأكد وكيل الوزارة، أن غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.