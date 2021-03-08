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مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

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مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصراوي Masrawy

01:10 م الإثنين 08 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة آلية "موتوسيكل" أمام قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة.

أشارت التحريات إلى تصادم بين سيارة نصف نقل رقم " 4972 ر أ ح" وموتوسيكل بدون لوحات، وأسفر الحادث عن مصرع "علاء.ا.ض"، 25 عامًا. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منفلوط المركزى وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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