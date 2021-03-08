صور.. محافظ دمياط تتفقد قسم المرافق وتوجه باستمرار الحملات

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى مبنى قسم شرطة المرافق بمدينة دمياط، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتابعت المحافظ، خلال الزيارة سير منظومة العمل، كما استمعت إلى شرح تفصيلي من مدير شرطة المرافق عن الإجراءات التي يجري اتخاذها مع المخالفات، فور رصدها لتحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق القانون بكل حزم.

ووجهت محافظ دمياط، بتنفيذ حملات دورية وبشكل مكثف لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الطريق العام بكافة المناطق، لتيسير الحركة المرورية والمشاة والارتقاء بالمظهر الحضاري العام، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل.