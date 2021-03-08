تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، يواصل نحو 1902 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية المختلفة بإدارات المحافظة التعليمية الخمس أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي الكيمياء والتاريخ.

وقال النيلي، إن الامتحانات تجري في 27 لجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

أضاف النيلي، أن غرفة العمليات بالمديرية تواصل متابعة سير الامتحانات وفي تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية.