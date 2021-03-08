صور.. محافظ القليوبية يعلن توفير ساحة لمشروع تخريد السيارات في شبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض على مساحة 6250 متر على ترعة الإسماعيلية بمسطرد في حي شرق شبرا الخيمة، والتي جرى اختيارها لإقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة، وذلك في إطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا.

وأكد محافظة القليوبية، أنه سيتم استلام وتخريد تلك السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، ما يساهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة، خاصة وأن مصر أصبحت تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه، الذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديل لشركات البترول، ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة

وقال المحافظ أنه بعد الإنتهاء من أعمال الرصف، يساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية على الطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.