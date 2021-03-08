تحرير 85 محضر ضد مخابز مخالفة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأثنين، على مخابز المحافظة للرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 85 محضرًا فى عدد من المخابز، منهم مخبزين بحي العرب والزهور قاما بالتصرف في طن وربع من الدقيق البلدي المدعم، بغرض الاستيلاء على الدعم و الإتجار والتربح دون وجه حق، كما جرى تحرير 38 تقرير لعدم نظافة أدوات العجين، و30 تقرير نقص موازين، و8 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية، و7 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.

من جانبه، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، مطالبًا المواطنين في حالة وجود أي شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.