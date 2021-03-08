القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في قليوب

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقى ضباط مباحث قسم قليوب، القبض على متهمين بالإتجار في المخدرات بحيازتهما نصف كيلو حشيش وهيروين، و351 قرص مخدر.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام عاطلين بتوزيع البرشام والمخدرات على المتعاطين، في قليوب، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ع.ع.ع" 25 عاما عاطل، ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 380 جرام و(351) قرص مخدر، ومبلغ مالي 35 جنيه وهاتف محمول.

وجرى ضبط "ا.س.ع" 23 عاما، عاطل، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر البودر تزن حوالي 190 جرام ومبلغ مالي 240 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".