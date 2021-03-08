أخبار عاجلة

جنايات القاهرة تحاكم متهمين بقتل مواطن في دار السلام اليوم -
​طلب إحاطة بالبرلمان لتثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة بـ"التأمين الصحي" -
أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في قليوب

Print
القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في قليوب القبض على متهمين بحيازة "نصف كيلو حشيش وهيروين" في قليوب

مصراوي Masrawy

12:10 م الإثنين 08 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقى ضباط مباحث قسم قليوب، القبض على متهمين بالإتجار في المخدرات بحيازتهما نصف كيلو حشيش وهيروين، و351 قرص مخدر.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام عاطلين بتوزيع البرشام والمخدرات على المتعاطين، في قليوب، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، والذي تمكن من القبض على المتهمين وهم "ع.ع.ع" 25 عاما عاطل، ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 380 جرام و(351) قرص مخدر، ومبلغ مالي 35 جنيه وهاتف محمول.

وجرى ضبط "ا.س.ع" 23 عاما، عاطل، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر البودر تزن حوالي 190 جرام ومبلغ مالي 240 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية